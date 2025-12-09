Пуско-наладочные работы на новой котельной под Солнечногорском проведут в декабре

В поселке Поварово, на территории Опытного завода городского округа Солнечногорск, завершено строительство блочно-модульной котельной, чья мощность достигает 30 МегаВатт. Пробные запуски на этом новом энергообъекте теплоснабжения запланированы на декабрь 2025 года.

Подрядчик, АО «КГ „ЕКС“, возвел объект всего за пять месяцев. Внутри смонтировано оборудование российского производства, включая котлы, насосные системы, теплообменники и станцию химической водоподготовки.

«Котельная практически готова к проведению пуско-наладочных работ. Строительство началось в августе. За это время были выполнены работы по устройству фундамента, установки самой блочно-модульной котельной и монтажу инженерных сетей», — сказал руководитель проекта АО «ГК „ЕКС“ Илья Котков.

Эта полностью автоматизированная котельная обеспечит теплом около шести тысяч жителей, обслуживая 57 многоквартирных домов, а также школу, детский сад и больницу. Существующая котельная сохранит свою функцию как резервный источник тепла.

Проект реализуют по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго МО».

«При поддержке правительства Московской области на протяжении нескольких лет масштабно модернизируем жилищно-коммунальную инфраструктуру в Солнечногорске. Это повысит надежность и качество коммунальных услуг для наших жителей», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В рамках инвестиционной программы в 2025 году в городском округе также ввели в эксплуатацию блочно-модульные котельные на улице Рабочей в Солнечногорске, а также в поселке Поварово и деревне Хметьево. Кроме того, была построена котельная в Менделееве и проведены модернизационные работы на объектах по улице Стеклозаводской, в микрорайоне Миронцево, в поселке городского типа Голубое и деревне Лыткино.