Театральный фестиваль проведут в Пушкино в августе

Пушкинский музыкально-драматический театр объявил о начале приема заявок на участие в Пушкинском театральном фестивале. Мероприятие пройдет с 28 по 30 августа на сцене Летнего театра Парка культуры и отдыха.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль посвящен 130-летию Летнего театра в Пушкино и 150-летию Союза театральных деятелей.

Событие состоится в месте, имеющем историческое значение для русского театра, — рядом с имением К. С. Станиславского «Любимовка». Здесь в разные годы репетировали МХТ и театр Мейерхольда, выступали артисты Малого театра, театра Корша, а также выдающиеся исполнители Л. В. Собинов и Ф. И. Шаляпин.

Программа фестиваля отражает многообразие театрального искусства — от классических постановок до современных экспериментов. Приглашаются профессиональные коллективы: государственные, муниципальные и частные театры.

Оргкомитет фестиваля обеспечивает иногородним коллективам проживание (при необходимости), а всем участникам — питание, сувенирную продукцию, памятные призы и дипломы. Гонорары не выплачиваются, транспортные расходы несут сами коллективы.

Для подачи заявки необходимо до 23 июля 2026 года предоставить краткое описание спектакля (аннотация до 200 слов), указать продолжительность постановки и технические требования, приложить видеофрагмент или ссылку на запись спектакля (при наличии), а также справку о театре. Сделать это можно, заполнив онлайн-форму по ссылке [https://clck.ru/3UYye8](https://clck.ru/3UYye8) или направив материалы на электронную почту teatr@art-pushkino.com. Результаты отбора будут опубликованы не позднее 26 июля.

Фестиваль проходит при поддержке Администрации городского округа Пушкинский, Министерства культуры и туризма Московской области и Союза театральных деятелей Российской Федерации (СТД РФ). Актуальная информация о фестивале размещается на сайте [пушкинофест.рф](http://пушкинофест.рф/).