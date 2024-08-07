Пушкинский театральный фестиваль посвятили 225-летию со дня рождения поэта

Организаторы «Пушкинского театрального фестиваля — 2024» утвердили его программу. Мероприятие состоится на сцене Летнего театра Центрального парка культуры и отдыха в Пушкино.

Как рассказали сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль, посвященный 225-летию со дня рождения Пушкина, состоится с 29 августа по 1 сентября. Его откроет театрализованное представление. Артисты прочитают со сцены отрывки из стихотворений поэта, покажут зарисовки из опер по его произведениям, а певцы Пушкинского музыкально-драматического театра, театров Москвы и Подмосковья исполнят романсы.

Гости фестиваля увидят премьеру спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» режиссера Дениса Кожевникова по одноименной повести Лескова, спектакль для детей в одном действии по мотивам сказок Пушкина «У Лукоморья», музыкальную комедию в двух действиях «Женитьба Бальзаминова». Это и многое другое ждут посетителей юбилейного мероприятия.

В дни фестиваля зрителей также ждут театрализованные исторические экскурсии «Здесь род поэта начинался. Места литературного Пушкино».

Генеральным информационным партнером Пушкинского музыкально-драматического театра выступает телеканал «360»

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