Пушкинский театр принял участие в масштабной выставке в Москве

Пушкинский музыкально-драматический театр представил свои экспонаты на выставке «Наследие. Театр. Великие» в Национальном центре «Россия». Театр предоставил декорации и костюмы из музыкальной комедии «Небесный Тихоход» для локации «Фронтовые бригады».

Выставка «Наследие. Театр. Великие», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России, открылась 28 июля. На площади более 2,5 тысяч квадратных метров представлено свыше 600 экспонатов, включая элементы декораций, эскизы к спектаклям, костюмы и маски.

Цель выставки — раскрыть театральный процесс изнутри и показать, как из сотен творческих и технических деталей складывается единый спектакль. Экспозиция выстроена как путешествие по театру — от «служебного входа» до выхода на сцену. В маршруте — 17 тематических разделов.

Художественный руководитель Пушкинского театра Борис Урецкий поделился своими впечатлениями об участии в проекте: «Для нас особая гордость, что Союз и организаторы выставки отобрали наш спектакль для этого важнейшего события в год 150-летия СТД РФ».

Посетителям выставки подготовлена насыщенная публичная программа: мастер-классы, лекции, экскурсии и творческие встречи. Гости смогут попробовать себя в разных театральных профессиях.

Выставка продлится до 25 сентября. Вход свободный. Для посещения в составе экскурсионной группы необходима регистрация на сайте Национального центра «Россия».