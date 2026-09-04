Пушкинский театр представит спектакль «Митина любовь» на международном фестивале
С 5 по 12 сентября труппа Пушкинского музыкально-драматического театра представит регион на III открытом межрегиональном фестивале «Нескучная классика». Мероприятие развернется в Воронежской области на исторической сцене Борисоглебского драматического театра имени Н. Г. Чернышевского, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В этом году театральный смотр приобрел международный статус. Из более чем 30 претендентов экспертное жюри включило в афишу лишь 11 постановок по школьной программе. География участников охватила Россию, Казахстан и Иран.
Пушкинский театр покажет зрителям саунд-драму «Митина любовь», основанную на прозе И. А. Бунина — рассказах «Митина любовь» и «Натали». Эмоциональный фон спектакля выстраивают песни Александра Вертинского в исполнении солистов коллектива.
Внутренние переживания героя подчеркивает живое фортепианное сопровождение лауреата международных конкурсов Валентины Виленской. Драматическую канву ведет сильный актерский состав: Роман Бакке, Елена Фортовая, Антон Майер, Алена Романова, Екатерина Ерина, Светлана Ким, Татьяна Семенова, заслуженный артист России Дмитрий Быков и Юлиана Суворова.
Художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий рассказал о значении этой поездки для коллектива.
Нам будет интересно побывать в тех местах, которые, возможно, связаны с бунинскими сюжетами: действие спектакля по духу очень близко к окрестностям Борисоглебска — между Тамбовом и Воронежем. «Митина любовь» — один из самых любимых спектаклей театра: он тонко передает мир и язык бунинской прозы и по-настоящему проникает в душу. Мы рады показать постановку жителям Воронежской области.
Борис Урецкий
Фестиваль служит площадкой для развития сценического искусства в малых городах страны, помогает муниципальным театрам заявить о себе и дает режиссерам возможность обменяться профессиональным опытом.