Пушкинский театр представит спектакль «Митина любовь» на международном фестивале

С 5 по 12 сентября труппа Пушкинского музыкально-драматического театра представит регион на III открытом межрегиональном фестивале «Нескучная классика». Мероприятие развернется в Воронежской области на исторической сцене Борисоглебского драматического театра имени Н. Г. Чернышевского, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В этом году театральный смотр приобрел международный статус. Из более чем 30 претендентов экспертное жюри включило в афишу лишь 11 постановок по школьной программе. География участников охватила Россию, Казахстан и Иран.

Пушкинский театр покажет зрителям саунд-драму «Митина любовь», основанную на прозе И. А. Бунина — рассказах «Митина любовь» и «Натали». Эмоциональный фон спектакля выстраивают песни Александра Вертинского в исполнении солистов коллектива.

Внутренние переживания героя подчеркивает живое фортепианное сопровождение лауреата международных конкурсов Валентины Виленской. Драматическую канву ведет сильный актерский состав: Роман Бакке, Елена Фортовая, Антон Майер, Алена Романова, Екатерина Ерина, Светлана Ким, Татьяна Семенова, заслуженный артист России Дмитрий Быков и Юлиана Суворова.

Художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Московской области Борис Урецкий рассказал о значении этой поездки для коллектива.