Пушкинский драмтеатр представит Подмосковье на всероссийском фестивале

Подмосковье впервые выступит на фестивале музыкальных театров России «Видеть музыку». В Министерстве культуры и туризма Московской области сообщили, что регион представит Пушкинский музыкально-драматический театр.

Более 40 спектаклей от лучших российских музыкальных театров покажут на фестивале. В их числе будет мюзикл «Бесприданница» из Подмосковья. Его представит Пушкинский музыкально-драматический театр, который является единственным профессиональным музыкальным театром Московской области.

Мюзикл поставили при поддержке Министерства культуры России. Благодаря музыке Юрия Лазаря, оригинальному либретто Валентины Виленской, а также современным режиссерским решениям постановщика спектакля Бориса Урецкого, спектакль стал визитной карточкой театра.

Артисты из Пушкино выступят 8 октября на сцене Центра оперного пения Галины Вишневской в Москве. Это одна из самых престижных музыкальных площадок страны.

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