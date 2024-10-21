Пушкинский бал провели ко Дню лицеиста в Павловском Посаде

День лицеиста ежегодно объединяет образовательные учреждения в Павловском Посаде. Для учеников провели открытые уроки, игры, викторины времен Александра Пушкина и тематический бал.

Ребята узнали о времени, когда Александр Сергеевич учился в Царскосельском лицее, а также исполнили танцы XIX века, изучили игры, приняли участие в викторинах и конкурсах.

Кульминацией стал концерт, на котором ученики продемонстрировали вокальные, танцевальные и театральные способности. Зрители аплодировали юным артистам. После вручения наград прошла дискотека.

«Праздник получился по-настоящему незабываемым. Участники зарядились позитивной энергией на весь учебный год. Мы гордимся, что в лицеях учатся такие творческие и талантливые ребята!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

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