Пушкинские МФЦ приняли на практику студентов

Студенты Российского государственного университета туризма и сервиса приступили к работе в Пушкинских МФЦ. О старте производственной практики сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

«Мы на постоянной основе сотрудничаем с вузами. Для будущих специалистов это отличная возможность получить необходимые знания в сфере предоставления услуг и закрепить теорию на практике», — говорит директор МФЦ городского округа Пушкинский Ирина Левченко.

Студенты будут работать во всех офисах МФЦ городского округа. За каждым из них закрепили опытного наставника, который поможет понять внутренние процессы и адаптироваться в коллективе, а также проконтролирует выполнение поставленных задач.

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