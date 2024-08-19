Пушкинская больница получила новый аппарат МРТ

Фото: Пресс-служба Минздрава МО

Новый магнитно-резонансный томограф установили в стационаре Пушкинской больницы имени профессора Розанова. Аппарат запустили в работу в тестовом режиме.

«Магнитно-резонансный томограф установлен в Пушкинской больнице и для медучреждения это первый подобный аппарат. На его закупку направили более 100 миллионов рублей», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Аппарат работает в тестовом режиме. Специалисты уже прошли обучение.

«МРТ чаще всего проводят для исследования головного мозга, связок, сухожилий. Такое исследование чувствительнее КТ. Новый аппарат дополнит уже существующую диагностику и значительно расширит возможности нашей больницы», — отметил главный врач Владимир Мануйлов.

Медтехнику закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева, благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

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