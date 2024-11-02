Пункты вакцинации от гриппа открылись в торговых центрах Подольска

В Подольске до конца ноября жители могут пройти вакцинацию против гриппа. Прививку можно сделать в поликлиниках, пунктах вакцинации в торговых и многофункциональных центрах.

В областной клинической больнице открыты кабинеты вакцинации, где терапевты проведут осмотр и, при отсутствии противопоказаний, сделают прививку. Записаться можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Телеграм. Врач-эпидемиолог Ирина Каширина предупреждает, что прививку не следует делать при плохом самочувствии или аллергии на куриный белок.

Кроме того, в торговых центрах «Остров сокровищ» и «Глобус» организованы пункты вакцинации с определёнными часами работы. В многофункциональных центрах прививка доступна в понедельник, четверг и субботу. Запись не требуется, но необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

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