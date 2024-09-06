Пункты вакцинации от гриппа и проверки здоровья откроют в парках Подмосковья в выходные

Жители Московской области смогут бесплатно проверить здоровье и вакцинироваться от гриппа в парках в выходные. Медпункты будут работать в Балашихе, Ногинске, Воскресенске и других округах. Об этом сообщили в Минздраве региона.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк напомнил, что любое заболевание лечится эффективнее, если его удалось выявить на ранней стадии.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Чтобы пройти профосмотр, необходимо иметь при себе паспорт и полис ОМС. С результатами исследований жители Московской области смогут ознакомиться на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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