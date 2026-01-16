Пункты сбора новогодних елок открыли в Павловском Посаде

С завершением новогодних праздников и рождественских торжеств, администрация Павлово-Посадского городского округа, при поддержке Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, организовала кампанию по экологически ответственному сбору и переработке хвойных деревьев.

В общей сложности на территории округа открыто три специализированных пункта приема елок. Основная цель инициативы — предотвратить массовое попадание новогодних елок на свалки. Сданные деревья не будут выброшены, а отправятся на переработку, где превратятся в ценную древесную щепу.

«Мы призываем жителей не выбрасывать отслужившие елки, а дать им „вторую жизнь“. Из собранных деревьев будет получена щепа, которая найдет применение в качестве органического удобрения для почвы в наших парках и скверах, а также станет экологичной подстилкой для животных в приютах и фермерских хозяйствах», — сообщили в администрации Павлово-Посадского городского округа.

Для удобства жителей организованы следующие точки приема: улица Каляева, за домом № 7, улица Кузьмина, у дома № 44, а также улица Ленина, за домом № 23а.

Все пункты работают круглосуточно, обеспечивая максимальную доступность для населения. Акция продлится до 8 февраля.