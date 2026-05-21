Пункты сбора наказов в Народную программу «Единой России» открылись в Зарайске

Мобильные пункты сбора предложений от жителей работают в часы наибольшей проходимости. Оставить свой наказ можно в Центральном парке «Победа» и в деревне Макеево.

Волонтеры в специальной форме принимают наказы в парках, скверах, на набережных, площадях и в крупных торговых центрах региона. Предложения также ждут на сайте, в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья и по бесплатной горячей линии: 8 (800) 200-89-50.

Жители Московской области уже передали в новую Народную программу более 33 тысяч идей, которые касаются почти всех сфер жизни. Больше всего обращений — о благоустройстве (36%), пятая часть — по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Здравоохранение волнует 15% авторов наказов, столько же — образование. Около 8% инициатив касаются строительства и ремонта дорог, а также развития общественного транспорта. Еще 7% — о культуре, 2% — об экологии.

«Наш дом культуры — сердце деревни. Здесь проходят праздники, кружки для детей, встречи. Здание очень старое. Если его отремонтировать, молодежь будет оставаться, жизнь закипит. Спасибо, что дали возможность сказать о самом важном прямо в парке», — поделилась жительница поселка центральной усадьбы совхоза «40 лет Октября», которая одной из первых в округе оставила наказ и попросила провести ремонт дома культуры.

Секретарь местного отделения партии Виктор Петрущенко отметил, что новый формат сбора наказов уже доказал свою нужность. Люди не всегда могут прийти в приемную, но каждый бывает в парке или заходит по пути за покупками.

Народная программа дает людям возможность напрямую влиять на жизнь своего муниципалитета, региона и страны. Партия ежегодно выделяет на ее реализацию средства из бюджетов разных уровней. Предыдущая Народная программа, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную думу и Московскую областную Думу в 2021 году, выполнена уже на 98%. В нее вошли около 780 тысяч наказов жителей Подмосковья.