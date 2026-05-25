Пункты проведения государственных экзаменов подготовили в Одинцове

Подготовка к проведению ГИА-2026 завершается в Одинцовском округе. Допуск к государственной итоговой аттестации в этом году получили более девяти тысяч школьников.

Выпускники девятых классов будут проходить тестирование со 2 июня по 9 июля в 29 стационарных пунктах проведения экзаменов, а для ребят 11 классов с 1 июня по 9 июля в школах муниципалитета будут работать 14 площадок.

Пункты оснастили современным оборудованием: видеонаблюдением, металлодетекторами, резервным электропитанием и интернетом, а также блокираторами мобильной связи. Кроме того, проводятся регулярные инструктажи и тренировки персонала, актуализированы планы действий при чрезвычайных ситуациях.

«Отдельное внимание уделили антитеррористической защищенности и пропускному режиму. На всех точках будут дежурить сотрудники правоохранительных органов и медицинские работники. Для организаторов и технических специалистов проводятся инструктажи и тренировки. Наша задача — обеспечить спокойную и безопасную работу всех пунктов проведения экзаменов, чтобы ребята могли сосредоточиться на главном», — отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Добавим, что на всех площадках веден усиленный пропускной режим, организовано разделение потоков участников, исключающее скопление людей. Особое внимание уделяется профилактике террористических угроз и работе с информацией из мессенджеров и соцсетей.