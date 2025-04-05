Пункты приема вторсырья в Павловском Посаде появились на интерактивной карте

Иинтерактивная карта, на которой отмечены адреса пунктов приема одежды, макулатуры, стекла и шин запущена в Павлово-Посадском городском округе. Эта инициатива направлена на упрощение процесса сдачи вторсырья и повышение экологической осведомленности жителей.

Карта доступна на сайте «Уберу», где пункты приема обозначены значками разных цветов: красным — в виде книги для макулатуры, оранжевым — в виде футболки для старой одежды и текстиля, а также специальными значками для пластика, шин и аккумуляторов. Пункты могут располагаться как в отдельных зданиях, так и в торговых сетях. Жители Павловского Посада могут активно участвовать в создании карты, отмечая места, где находятся контейнеры для сбора вещей.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области активно поддерживает эту инициативу, способствуя улучшению экологической ситуации в регионе и повышению уровня вовлеченности граждан в процессы раздельного сбора отходов.