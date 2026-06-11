Пункты приема сточных вод начали работу на территории Ленинского округа

На территории подмосковного Ленинского городского округа действуют пункты приема сточных вод от передвижных источников, которые обслуживает МУП «Видновское ПТО ГХ». Один из них, в поселке Володарского (вблизи очистных сооружений), уже запущен и работает в штатном режиме.

Генеральный директор предприятия Андрей Колесников отметил, что услугу по приему и откачке сточных вод стараются сделать максимально доступной для жителей и организаций округа. На двух пунктах в настоящее время ведутся технические работы, которые завершатся в ближайшее время. Также до конца июня откроется новый пункт в Развилке. Он рекомендовал пользователям предварительно заключать договоры и следить за актуальной информацией на сайте.

Технические работы сейчас проводятся в городе Видное на улице Школьной, вблизи главной канализационной насосной станции; запуск планируется 15 июня. Кроме того, 18 июня откроется новый пункт приема в поселке Развилка. Для осуществления сброса сточных вод необходимо предварительно заключить договор с МУП «Видновское ПТО ГХ», которое также оказывает услуги по откачке с использованием собственного специализированного транспорта. Актуальные тарифы размещены на официальном сайте предприятия: vidnoepto.ru. По вопросам заключения договоров, уточнения графика работы пунктов и условий оказания услуг можно обращаться по телефону +7 495 541-47-58, по электронной почте vpost@vidnoepto.ru или лично по адресу: г. Видное, улица Советская, дом 17а. Прием посетителей — каждый вторник и четверг с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00, кроме праздничных дней.