Пункты приема пластиковых бутылок установили в Сергиево-Посадском округе

Жителям округа теперь доступны восемь экопунктов. Пять из них расположены в Сергиевом Посаде, по одному — в Хотькове, Пересвете и Краснозаводске.
Все желающие могут сдать в фандоматы тару из пластика и алюминия. Затем получить баллы и обменять их на скидку у компаний-партнеров, потратив бонусы на покупку продуктов, одежды, походы в кино и услуги цифровых сервисов.
Экопункт, в который сдают тару, выдает чек с уникальным кодом. За пластиковые бутылки начисляют пять баллов, за алюминиевые банки — 10. После сдачи материала в аппарат важно не забыть забрать чек, зарегистрировать код с него в личном кабинете, а после применить скидку.
Напомним, всего в Московской области установили 741 экопункт. С момента запуска фандоматы помогли жителям Подмосковья накопить и потратить более 17,4 миллиона баллов.
Жители Чехова смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Гидросталь»
Российские военные освободили Торское и Новоалександровку в ДНР
Турнир по художественной гимнастике прошел в Мытищах
Спортсмены из Ленинского округа стали призерами турнира по кикбоксингу
Лифт с ребенком сорвался и пролетел несколько этажей в краснодарской новостройке
Число отравившихся школьников в Чувашии увеличилось до 41
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте