Сегодня 10:46 Пункты приема пластиковых бутылок установили в Сергиево-Посадском округе 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Сергиев Посад

Экология

Мусор

Жителям округа теперь доступны восемь экопунктов. Пять из них расположены в Сергиевом Посаде, по одному — в Хотькове, Пересвете и Краснозаводске.

Все желающие могут сдать в фандоматы тару из пластика и алюминия. Затем получить баллы и обменять их на скидку у компаний-партнеров, потратив бонусы на покупку продуктов, одежды, походы в кино и услуги цифровых сервисов.

Экопункт, в который сдают тару, выдает чек с уникальным кодом. За пластиковые бутылки начисляют пять баллов, за алюминиевые банки — 10. После сдачи материала в аппарат важно не забыть забрать чек, зарегистрировать код с него в личном кабинете, а после применить скидку.

Напомним, всего в Московской области установили 741 экопункт. С момента запуска фандоматы помогли жителям Подмосковья накопить и потратить более 17,4 миллиона баллов.