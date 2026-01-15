Пункты приема новогодних елей открыли в Химках

Региональная акция «Сдай елку на переработку» продлится с 12 января по 8 февраля. Жители округа могут правильно утилизировать новогодние деревья и внести вклад в заботу об окружающей среде.

По словам депутата Юлии Мамай, город последовательно поддерживает экологические инициативы и стремится привить жителям ответственное отношение к окружающей среде. Выбрасывать ель в обычный мусорный контейнер запрещено, так как она относится к крупногабаритным отходам, а нарушение правил благоустройства может привести к административному штрафу. Также на полигонах дерево разлагается без доступа кислорода и выделяет метан, который негативно влияет на климат, а крупные стволы создают сложности для работы коммунальной техники.

Руководитель отдела экологической безопасности администрации Химок Евгений Федотов напомнил, что штраф за неправильную утилизацию может составлять от 2 до 5 тысяч рублей, при этом в округе действует пять официальных пунктов приема елей. Они расположены на улице Машинцева возле дома 9 на площадке «Мегабак», на улице Мичурина возле дома 4, в микрорайоне Планерная у дома 21, на улице Новая у дома 1 и на улице Жаринова у дома 10.

После сбора деревья отправляют на утилизацию, где их измельчают в щепу, которая используется для благоустройства парков, приготовления компоста и подстилки для животных.