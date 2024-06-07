Пункты приема ЕГЭ проверили в Подмосковье после обращений родителей

Сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка в Московской области посетили пункты приема ЕГЭ после обращений родителей. Ранее жители пожаловались в соцсетях на процедуру пропуска выпускников на экзамены.

Сегодня школьники сдавали ЕГЭ по иностранному языку и информатике. Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова уточнила, что для проверок выбрали школы с наибольшим количеством заявившихся на экзамен выпускников.

«Сотрудники аппарата совместно с помощниками городских прокуроров по надзору за соблюдением законодательства о несовершеннолетних выехали в пункты приема экзаменов в Орехово-Зуеве, Мытищах, Королеве и Люберцах», — пояснила Мишонова.

Инспекторы проконтролировали, как организован пропуск школьников через рамки металлоискателя, соблюдались ли правила использования ручного металлоискателя и питьевой режим.

«Для нас важно, чтобы во время пропуска детей на ЕГЭ не было перегибов. Опытные сотрудники пунктов, как правило, прекрасно понимают, что именно звенит у ребенка по делениям металлодетектора, всегда делают скидку на забывчивость и волнение выпускников», — заключила Мишонова.

В случае любых инцидентов выпускникам рекомендуют звонить на телефон доверия ЕГЭ, не выходя из ППЭ. Обратиться можно по номеру: 8(495) 104-68-38.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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