Пункцию щитовидной железы под УЗИ начали проводить в больнице в Дзержинском

Новый вид диагностики стал доступен в Дзержинском филиале Люберецкой больницы. Это пункционная биопсия узловых образований щитовидной железы. Она позволяет определить характер новообразования.

Исследование проводят под контролем УЗИ. Оно помогает с высокой достоверностью исключить или подтвердить онкологичсекую патологию.

«Запуск этого вида исследования в стенах нашего медучреждения — это значимый шаг в развитии онконастороженности и эндокринологической службы в целом. Теперь наши пациенты могут в короткие сроки без выезда за пределы округа пройти исследование, необходимое для постановки точного диагноза», — сказала заведующая поликлиникой № 13 Люберецкой больницы Антонина Александрова.

Исследование проводят бесплатно по полису ОМС и направлению лечащего врача.

Записаться на прием можно через портал «Здоровье», по телефону 122, а также через Telegram-бот.