Пунктов переработки строительных отходов стало 99 в Подмосковье

Количество комплексов по переработке строительных отходов увеличилось в Подмосковье сначала года. Об этом рассказали в Минэкологии региона.

Как пояснили в ведомстве, в конце 2023 года в Московской области насчитывалось 79 перерабатывающих комплексов — в этом году их число увеличилось до 99. Из них 17 занимаются сложной переработкой смешанных отходов.

Кроме того, в регионе нарастили объемы применения вторичного сырья на основе переработанных отходов.

С начала года для устройства подъездных дорог, стабилизации и укрепления оснований под дорожные проезды, тротуары спортивные площадки использовали более 12 тысяч кубометров щебня, которые получили на перерабатывающих комплексах.