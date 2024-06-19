Пункт приема вторсырья «Мегабак» открыли в Лыткарине

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Торжественное открытие пункта приема вторичного сырья «Мегабак» состоялось в городском округе Лыткарино. Теперь местные жители получили возможность сдать на переработку бумагу, пластик и другое вторсырье.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов отметил, что это 61-я площадка проекта «Мегабак» которая заработала на территории региона.

Кроме того, это 18-я площадка, которая работает в новом формате. Теперь местные жители могут не только сдать на переработку вторсырье, но и получить за это вознаграждение в виде денежных средств.

В рамках открытия гости приняли участие в развлекательной программе, а также получили возможность сдать ненужные вещи на переработку. Новая площадка расположена в городе Лыткарино на Тураевское шоссе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу разобраться с вывозом ТКО в регионе. Он подчеркнул, что в регионе ужесточаются правила и вводятся штрафы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте