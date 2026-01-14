Пункт приема новогодних елей открылся во Фрязине

В округе официально стартовала ежегодная экологическая акция, направленная на рациональную утилизацию живых новогодних деревьев. Жители наукограда могут внести свой вклад в сохранение окружающей среды, сдав ели, сосны и пихты в специализированный пункт приема.

Акция продлится до 8 февраля, что дает возможность всем желающим своевременно освободить дома от праздничной хвои. Специальная площадка для сбора деревьев организована по адресу: улица Полевая, напротив дома № 3а, на территории контейнерной площадки.

«Для того чтобы дерево стало пригодным для дальнейшего использования, необходима тщательная подготовка. Нужно полностью освободить ветви от гирлянд, мишуры и игрушек, а также убедиться, что на стволе не осталось искусственного снега, скотча или упаковочной пленки. Сданные ели не отправятся на свалку, а станут ценным ресурсом», — отметили организаторы.

Процесс переработки включает несколько направлений. Часть древесины будет измельчена в щепу. Особую ценность представляет хвоя. Благодаря высокому содержанию витаминов, аминокислот и эфирных масел, измельченные ветви станут полезной витаминной добавкой к рациону сельскохозяйственных животных.