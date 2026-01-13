Пункт приема новогодних елей открылся в Жуковском

С 12 января Жуковский присоединился к масштабному экологическому проекту, реализуемому в рамках губернаторской программы «Зима в Подмосковье».

В авиаграде официально открыт пункт приема живых новогодних деревьев, который поможет горожанам правильно утилизировать символ праздника с пользой для природы.

Специализированная площадка расположена по адресу: улица Праволинейная. Пункт будет функционировать до 8 февраля.

«Весь собранный объем елей, сосен и пихт не отправится на свалку. Деревья будут измельчены в специальную щепу, которая станет ценным ресурсом для региона. Хвойные деревья не относятся к твердым коммунальным отходам. Выбрасывать их в обычные контейнеры или оставлять на площадках во дворах недопустимо. Это не только создает завалы, но и мешает работе мусоровывозящей техники», — сообщили в администрации округа.