Пункт обогрева с чаем и едой для рабочих развернули в Можайском округе

На борьбу со стихией вышли более 100 единиц спецтехники. Особое внимание в такую погоду уделяется не только дорогам, но и людям, которые их чистят. В Можайском культурно-досуговом центре они могут пообедать.

Мастер Единого дорожно-транспортного центра Сергей сказал, что они с бригадой уже прошли пять объектов. После 15-минутного обеда появились новые силы для дальнейшей работы. Следующее задание для бригады: расчистка тротуара на Рабочей улице с помощью ручной механизированной техники.

Администрация округа напоминает автомобилистам не парковать транспорт на проезжей части во дворах, так как это затрудняет работу снегоуборочной техники. Если необходима помощь, звоните в круглосуточную ЕДДС по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.