Пункт контроля габаритов машин на Дмитровском шоссе начал работать полноценно

Пункт весогабаритного контроля на федеральной трассе А-104 «Дмитровское шоссе» переходит из тестового режима на работу в полном объеме. С 1 апреля перевозчики, допустившие нарушения, начнут получать штрафы. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Пять месяцев работу пункта на 65-м киллометре Дмитровского шоссе тестировали. Теперь его система заработает полноценно.

АПВГК автоматически определяет габариты и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, тип транспортного средства, распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость, наличие разрешения на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае нарушений — формирует материалы для постановления административного правонарушения.

Проверки происходят круглосуточно без снижения скорости и охватывают весь поток транспорта.

Минстранс МО передает, в планах ФКУ «Центравтомагистраль» до 2030 года установить еще 8 АПВГК на подведомственной сети дорог.