Пункт голосования на выборах губернатора Курской области открыли в Коломне

Жители Курской области, временно проживающие в Коломне, смогут проголосовать на выборах губернатора их региона. Для них открыли пункты досрочного голосования.

Татьяна Яковлева, приехавшая из города Железногорска Курской области в Коломну, пришла на избирательный участок вместе с коллегой Еленой Солосенковой.

«Мы, как жители Курской области, понимаем всю серьезность сложившейся ситуации и, естественно, обязаны и хотим принять участие в выборах нашего губернатора», — сказала Елена Солосенкова.

Татьяна и Елена сопровождают в Подмосковье своих подопечных — детей из социального центра. Сейчас ребят разместили в Непецине на базе семейного центра «Вдохновение».

«Сегодня мы работаем в селе Непецино. Участок здесь оборудован в сельском Доме культуры. Он оснащен по всем требованиям законодательства. Здесь есть информационные стенды, кабинка для голосования. Время работы у нас — с 11 до 14 часов», — прокомментировала председатель участковой избирательной комиссии Наталья Тызина.

Отметим, что такие экстерриториальные избирательные участки для голосования на выборах губернатора Курской области работают в 14 регионах страны.

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