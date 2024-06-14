Пункт для обмена книгами открыли в МФЦ в Лобне

В МФЦ городского округа Лобня начала работу «библиотека путешествующих книг» или пункт буккроссинга. Здесь каждый желающий может оставить прочитанную книгу и взять ту, которую еще не читал.

Стоит отметить, что движение «Буккроссинг» объединяет людей через обмен книгами. Ассортимент произведений постоянно меняется и каждый раз читатель может найти неожиданное или желанное произведение.

Директор лобненского МФЦ Оксана Мельничук подчеркнула, что книги являются источником мудрости и вдохновения, а чтение расширяет кругозор, развивает творческое воображение человека, а также увеличивает словарный запас и улучшает память.

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