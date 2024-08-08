Пума Мирра и леопард Леопольд поселились в сафари-парке под Можайском

За совместной жизнью больших кошек наблюдают сотрудники парка и ветеринары. Привыкание двух животных друг к другу — процесс волнительный как для них самих, так и для тех, кто о них заботится. Важно, чтобы пума и леопард смогли найти общий язык и понять мотивы поведения друг друга.

Директор парка Дмитрий Мезенцев рассказал, что животные раньше жили в маленьком вольере. В парк тигров этих кошек привезли в конце прошлого лета. Сначала они были соседями по уличным вольерам, а затем их по очереди выпускали на собственную территорию. Сейчас Леопольд и Мирра нашли общий язык и живут в гармонии друг с другом.

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