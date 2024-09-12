Пулемет Калашникова передали в школьный музей Балашихи

Музей школы № 26 в микрорайоне Авиаторов пополнился новым экспонатом — пулеметом Калашникова из зоны спецоперации. Оружие нашли на территории, где недавно проходили бои. Его привез депутат Балашихи Леонид Любимцев.

Пулемет нашли на территории боевых действий при выполнении задания. Он был поврежден от взрыва и не мог использоваться. Теперь трофей станет одним из экспонатов в школьном музее в Балашихе.

Школа № 26 названа именем героя России Владимира Никишина. Всю жизнь он посвятил защите Отечества. Воевал в Сирии и Чечне. На передовую отправился с первых дней спецоперации. Погиб в декабре 2022 года. Вместе с первым пилотом Владимир Никишин повторил подвиг Николая Гастелло. Ценой собственных жизней они сорвали попытку прорыва врага.

Совсем скоро для пулемета Калашникова оборудуют стенд на экспозиции «Летчики не умирают. Они улетают и не возвращаются».

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