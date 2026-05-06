Пункты регистрации и вакцинации питомцев откроют в 46 округах Подмосковья в мае

С наступлением тепла в Подмосковье начались выездные регистрации и вакцинации домашних животных. В передвижных ветеринарных пунктах можно пройти все необходимые процедуры прямо во время прогулки с питомцем.

В передвижных пунктах можно зарегистрировать животное в единой областной базе, поставить вакцину от бешенства препаратом «Рабикан», а также установить микрочип.

В мае пункты развернут в 46 округах Подмосковья. Так, 7 мая вакцинировать животное можно будет в центральном парке Реутова, а 8 мая — в парке культуры и отдыха в Рузе.

Полный график работы пунктов доступен по ссылке.