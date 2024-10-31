Публичные слушания по трехлетнему бюджету Подмосковья пройдут 7 ноября

По ключевым госпрограммам, таким как ЖКХ, предпринимательство, сельское хозяйство и образование, планируется увеличение финансирования. Публичные слушания пройдут 7 ноября с трансляцией в соцсетях и на сайте Мособлдумы.

Рост налоговых и неналоговых доходов на 14% по сравнению с текущим годом показывает развитие предпринимательства и создание рабочих мест. Это позволяет направить более 122 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей Подмосковья, охватывая около 50% населения льготами, компенсациями и доплатами.

«Комитеты Мособлдумы, фракции проработают документ в разрезе всех госпрограмм, внесут свои предложения и замечания в соответствии с наказами жителей», — уточнил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Также 7 ноября будет доступна горячая линия для предложений, так как главная цель — бюджет, который учитывает потребности жителей.