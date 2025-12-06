Публичные слушания по проекту бюджета на 2026 год прошли в Химках

В Химках состоялись публичные слушания, на которых заместитель главы городского округа Татьяна Зарубина представила проект бюджета на 2026 год, а также планы на 2027 и 2028 годы. Участники встречи обсудили итоги финансовой, бюджетной и налоговой политики, а также ключевые направления развития округа.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский отметил, что бюджет будет социально направленным, с более чем 50% средств, предусмотренных для выполнения традиционных обязательств городского округа.

Основные направления расходов на образование включают средства на охрану, питание отдельных категорий учащихся, подвоз детей к образовательным учреждениям, а также на ремонт школ и детских садов.

В городской среде и благоустройстве планируется ремонт дворов и подъездов, создание новых пешеходных маршрутов, организация контейнерных площадок и ямочный ремонт дорог. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» будут преобразованы зоны отдыха, такие как скверы «Юность» и «Юбилейный», Барашкинский пруд, а также модернизированы детские площадки и установлено новое уличное освещение.

Бюджет включает расходы на культуру, спорт, здравоохранение, строительство социальных объектов и развитие дорожного хозяйства.

Контрольно-счетная палата уже провела экспертизу проекта бюджета и рекомендовала его к принятию. В ближайшее время депутаты детально изучат документ перед его утверждением.