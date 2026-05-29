Публичные слушания по обновлению теплосетей прошли в Химках
Публичные слушания по обновленной схеме теплоснабжения Химок прошли 28 мая. Документ определяет направление развития тепловых сетей муниципалитета на период 2026–2045 годов.
Эксперты обсудили перспективы модернизации тепловых сетей, строительство новых объектов и обеспечение мощности для планируемых жилых и социальных проектов. В Химках действуют около 20 ресурсоснабжающих организаций. В их зоне обслуживания находятся 52 источника теплоснабжения и 111 центральных тепловых пунктов.
Замена более четырех километров изношенных теплопроводов на 17 участках запланирована в рамках инвестиционной и ремонтной программ на этот год. Работы пройдут на улицах 9 Мая, Первомайской, Зеленой, Мичурина, а также на Юбилейном проспекте и Нагорном шоссе.
«Схема теплоснабжения городского округа — это живой организм. Важно своевременно отражать в документе текущее состояние системы, проблематику и перспективы ее развития», — поделился начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Афанасьев.
Готовую актуализированную схему направят на утверждение в Министерство энергетики Московской области.