Публичные слушания по обновлению теплосетей прошли в Химках

Эксперты обсудили перспективы модернизации тепловых сетей, строительство новых объектов и обеспечение мощности для планируемых жилых и социальных проектов. В Химках действуют около 20 ресурсоснабжающих организаций. В их зоне обслуживания находятся 52 источника теплоснабжения и 111 центральных тепловых пунктов.

Замена более четырех километров изношенных теплопроводов на 17 участках запланирована в рамках инвестиционной и ремонтной программ на этот год. Работы пройдут на улицах 9 Мая, Первомайской, Зеленой, Мичурина, а также на Юбилейном проспекте и Нагорном шоссе.

«Схема теплоснабжения городского округа — это живой организм. Важно своевременно отражать в документе текущее состояние системы, проблематику и перспективы ее развития», — поделился начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Александр Афанасьев.

Готовую актуализированную схему направят на утверждение в Министерство энергетики Московской области.