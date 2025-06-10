Публичные слушания по исполнению бюджета прошли в администрации Чехова

Первый заместитель главы муниципального округа Денис Разуваев провел публичные слушания по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Чехова «Об исполнении бюджета м. о. Чехов за 2024 год». Начальник управления финансов администрации муниципалитета Светлана Чупрунова представила доклад по основным тезисам в рамках.
За счет увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов исполнение бюджета муниципального образования за прошлый год по доходам по сравнению с позапрошлым годом увеличилось на 28,3%.
По доходам муниципальная казна исполнена на 99,1%, а фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам составило 102% от плана. По расходам в сравнении с предыдущим 2024 годом исполнение увеличилось на 22,7% и составило 97%.
Публичные слушания признаны состоявшимися. Проект решения направлен для принятия на заседание Совета депутатов Чехова.
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