Публичные слушания по бюджету Раменского на 2025 год пройдут 27 ноября

На заседании Совета депутатов рассмотрели проект бюджет Раменского округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Публичные слушания по главному финансовому документу запланировали на 27 ноября.

В городском округе Раменское прошло заседание Совета депутатов, где обсудили проект бюджета на ближайшие три года. Горожане смогут высказаться и внести свои предложения по главному финансовому документу 27 ноября на публичных слушаниях.

Раменский городской округ предлагают преобразовать в Раменский муниципальный округ. После публичных слушаний корректировки также внесут в Устав муниципалитета. Эти вопросы уже обсудили на комиссиях, которые предварительно сформировал Совет депутатов. Изменения внимательно изучили и всесторонне проработали.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».