Публичные слушания по бюджету на 2026 год прошли в Балашихе

Публичные слушания по бюджету городского округа Балашиха на 2026 год и на плановый период 2027–2028 прошли в центральном офисе Многофункционального центра «Мои документы». Мероприятие провел председатель совета депутатов Геннадий Попов.

В ходе слушаний участники обсудили, как следует распорядиться средствами на ближайшие годы, и акцентировали внимание на социальной сфере: образовании, культуре, спорте и социальной защите населения.

Геннадий Попов отметил, что большая часть бюджета направлена на исполнение 18 муниципальных программ, что важно для улучшения качества жизни жителей и развития округа. Докладчики представили прогноз социально-экономического развития Балашихи на 2026–2028 годы и бюджет на 2026 год с плановым периодом 2027–2028 годов.

Значительный объем расходов будет связан с содержанием территорий и их благоустройством, а в следующем году запланирована реализация программы по устройству наружного освещения в рамках проекта «Светлый город», как подчеркнула Елена Ястребова, начальник финансового управления администрации Балашихи. При составлении расходной части бюджета обязательно учитывается мнение жителей о приоритетах развития сфер жизни округа.

25 ноября состоится очередное заседание совета депутатов, по итогам которого будет принят и утвержден бюджет на будущий год.