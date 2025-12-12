Публичные слушания бюджета на 2026 год прошли в Подольске

В муниципалитете состоялись публичные слушания по проекту решения совета депутатов «О бюджете городского округа Подольск на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Проект сбалансирован без дефицита и направлен на реализацию социально-экономических приоритетов города.

Особое внимание уделили образованию — оно составило крупнейшую статью расходов. Значительные средства выделяются на жилищно-коммунальное хозяйство, включая содержание инженерных сетей, уборку территорий и вывоз отходов.

Расходы распределены по 20 муниципальным программам. Наиболее значимые по объему финансирования на 2026 год будут программы «Образование», «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Чистый округ», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Культура и туризм», «Развитие инженерной инфраструктуры», «Спорт» и «Развитие дорожно-транспортного комплекса».