Минэкологии Подмосковья предупредило о начале сезона гнездования птиц

В Московской области начался сезон размножения птиц, который продолжается с апреля по июль. Некоторые виды, такие как хищные птицы, начинают гнездиться раньше остальных. Орнитологи отмечают, что у некоторых пернатых уже появились слетки — птенцы, которые впервые покидают гнездо. Это наблюдается, в частности, у рябинника и серой неясыти.

В этот период птицы заняты строительством гнезд, высиживанием яиц и выкармливанием птенцов. Они особенно уязвимы и нуждаются в защите. Министерство экологии Московской области просит жителей соблюдать правила поведения вблизи мест обитания птиц, чтобы не нарушить их естественный жизненный цикл и способствовать сохранению биоразнообразия.

Чтобы помочь пернатым, необходимо следовать простым правилам: избегать громких звуков, не использовать шумную технику в лесу, выгуливать собак на поводке в лесопарковых зонах. Важно помнить о гнездах водоплавающих и наземных птиц в густой растительности. Также не стоит трогать выпавших из гнезда слетков, которые обычно находятся под присмотром родителей. Взрослые птицы помогут слетку вернуться в гнездо.