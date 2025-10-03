Птицеводческий комплекс построят в Кашире в 2027 году

Компания «Белянка», входящая в группу компаний «Лето», получила разрешение на строительство современного комплекса по производству куриных яиц в Кашире. Благодаря этому проекту мощности предприятия вырастут до 1,2 миллиарда яиц в год.

Новый комплекс появится в деревне Пятница. Здесь построят шесть корпусов для выращивания молодняка, восемь корпусов для кур-несушек, рассчитанных на 270 тысяч птиц каждый, а также распределительный центр, административные и вспомогательные здания. Общий объем инвестиций составит около шести миллиардов рублей. Реализация проекта позволит создать 300 рабочих мест. Запустить производство планируют в 2027 году.

Группа компаний «Лето» выпускает и поставляет яйца под собственной маркой и входит в число лидеров Центрального федерального округа. Сейчас ее предприятия производят более 650 миллионов яиц в год, что составляет 1,4% российского рынка.