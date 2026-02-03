Птицефабрика в Егорьевске получит средства на модернизацию производства

Егорьевская птицефабрика сможет производить собственные корма по уникальному рецепту. Фонд развития промышленности Московской области выделит предприятию 150 миллионов рублей на реконструкцию комбикормового завода. Общий бюджет проекта составит 345 миллионов рублей.

Директор фабрики Наталья Лаврикова отметила, что реконструкция — это стратегический шаг, который позволит полностью контролировать рацион птицы — от зерна до готового корма. Это сделает мясо еще более качественным.

Предприятие, которое уже почти полвека поставляет продукцию в Подмосковье, показывает серьезный рост. С каждым годом здесь производят на несколько сотен тонн индейки больше, чем в предыдущем. Егорьевская продукция доступна не только в местных магазинах, но и на прилавках от Рязани и Тулы до Дальнего Востока.

Инвестиции в модернизацию завода — часть большой программы обновления, в которую за два года уже вложили более 200 миллионов рублей. В планах на 2026 год — увеличить поголовье и представить покупателям новые полуфабрикаты.