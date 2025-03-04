Птенца краснокнижной совы с переломом ноги спасли в ветклинике в Дмитрове

Сотрудники Дмитровской ветеринарной станции спасли птенца совы неясыти, который получил травму и не мог взлететь. Эти птицы занесены в Красную книгу.
Начальник территориального ветеринарного управления № 2 Юрий Грибов рассказал, что рентгеновский снимок показал перелом малой берцовой кости левой конечности птенца. Специалисты наложили ему шину и объяснили владельцам, как ухаживать за животным.
Ветеринары Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья отметили, что эта птица часто встречается в регионе, особенно в усадебных парках и районах с широколиственными лесами.
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