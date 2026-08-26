Подмосковная фармкомпания нарастила мощности производства аэрозолей в Дубне

Компания «ПСК Фарма» завершила реконструкцию цеха по производству дозированных аэрозолей для ингаляторов на своем предприятии в особой экономической зоне «Дубна». После модернизации производственные мощности цеха увеличились в два раза.

Инвестиции в проект превысили 60 миллионов рублей. В рамках модернизации компания приобрела новую систему объемом 200 литров, что позволит нарастить объемы производства. Производственные линии теперь объединены в единую высокотехнологичную систему: фасовка во флаконы, проверка на герметичность и весовой контроль каждого наполненного флакона.

«ПСК Фарма» стремится обеспечить врачей и пациентов в России полным набором качественных отечественных препаратов, востребованных в пульмонологии. Компания является единственной в России, кто обладает глубоким опытом выпуска технологически сложных лекарств. Модернизация цеха позволяет увеличить объем производства аэрозолей и предоставить возможность большему количеству пациентов контролировать симптомы заболеваний и жить полноценной жизнью.