ПСК «Фарма» открыла вторую очередь комплекса в ОЭЗ «Дубна»

На территории особой экономической зоны «Дубна» завершилось строительство второй очереди научно-исследовательского и производственного комплекса биофармацевтической компании «ПСК Фарма». Компания получила необходимые разрешения от надзорных органов.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на площадке ОЭЗ «Дубна» расположатся научно-исследовательский, производственный, складской и офисный блоки. Предприятие будет выпускать препараты для лечения различных заболеваний, включая пульмонологические, онкологические, ревматологические и гематологические. Объем инвестиций в проект составляет 12 миллиардов рублей, создано более 1300 рабочих мест.

Общая площадь построенного объекта — более 19,5 тысяч квадратных метров. Для нового комплекса закуплены и установлены автоматизированные линии для производства пустых твердых желатиновых капсул под брендом ФАРМКАПС® с суммарной мощностью более 3 миллионов капсул в сутки. На первоначальном этапе они смогут закрыть до 50% потребности рынка.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила, что запуск нового завода в Дубне — это не просто расширение мощностей, но и качественно новый этап в развитии российской фармацевтики. В строительство и оборудование второй очереди инвестированы более 5 миллиардов рублей.