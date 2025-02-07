Психологическую помощь бойцам СВО будут оказывать в Домодедовской больнице

Юлия Матвеева окончила Тверской государственный университет по специальности «Клинический психолог». Она работала по психиатрическому профилю в больнице в Смоленске. С 2020 года специалист трудоустроилась в Домодедовскую больницу по паллиативному и неврологическому направлениям.

«Очень важно вовремя прийти на амбулаторный прием, не надеяться, что „все само пройдет“. Как правило, работа со стресс-фактором требует времени и усилий как от доктора, так и от самого пациента. Это не разовое консультирование, а цикл психологических сессий. И это всегда дает положительный результат, пациент чувствует облегчение, к нему возвращаются силы и вкус жизни» — рассказала медицинский психолог Домодедовской больницы Юлия Анатольевна Матвеева.

Консультация важна при различных психосоматических расстройствах, в тяжелой жизненной ситуации или в борьбе с опасным заболеванием. К врачу может обратиться любой пациент бесплатно, в том числе участники СВО, их семьи и паллиативные пациенты, пережившие сильный стресс, люди с нарушением аппетита, сна, с навязчивыми мыслями и страхами.

Кабинет психолога № 316 расположен на улице Пирогова, 9, в микрорайоне Центральный. Он работает по будням с 8:00 до 15:30. Записаться можно по телефону 122, на региональном портале «Здоровье» или с помощью инфоматов в поликлиниках.