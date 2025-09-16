Психологическое тестирование школьников проведут в Подмосковье

Ежегодное социально-психологическое тестирование началось в школах Подмосковье. Оно охватит более 600 тысяч учащихся.

Как рассказали в региональном Минобразования, тестирование дает возможность выявить признаки асоциального и деструктивного поведения у детей. С его помощью можно определить семьи, находящиеся в группе риска, и оказать им необходимую поддержку.

«Социально-психологическое тестирование-2025 является одним из крупнейших профилактических проектов в системе образования Подмосковья. Оно проводится анонимно и на добровольной основе с соблюдением всех норм конфиденциальности», — отметили в министерстве.

Результаты будут использовать для организации индивидуальной психолого-педагогической помощи.