Психологический тренинг провели для воспитанников семейного центра в Подмосковье

В семейном центре имени Мещерякова в Сергиевом Посаде торжественно открыли Всероссийскую неделю «Открыто для всех», приуроченную к Международному дню слепых. Как сообщили в Министерстве социального развития Московской области, главная цель проекта — создать общество, в котором каждый житель, независимо от своих особенностей здоровья, чувствует себя включенным и защищенным.

Мероприятие открыл вице-президент Всероссийского общества слепых Александр Коняев, подчеркнув важность поддержки и инклюзии людей с инвалидностью. На открытии присутствовали ребята из семейных центров, учащиеся православного образовательного центра, воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих детей из Королева, а также представители местного общества слепых.

Гостям предложили насыщенную программу: психологический тренинг «Вижу душой, чувствую сердцем», упражнение «Прогулка в темноте» с масками и тростью, выставку тактильных экспонатов, а также мастер-классы по созданию открыток, подставок под чашки и глиняных изделий.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия помогают развивать инклюзивную среду в регионе и формируют пространство, где у всех жителей есть равные возможности для участия в жизни общества.