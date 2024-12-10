Психологический тренинг провели для учеников гимназии № 1 в Воскресенске

В рамках акции «Волонтерство объединяет мир» специалист молодежного центра «Олимпиец» Анна Марина провела тренинг под названием «Какой я друг?». В нем приняли участие ученики гимназии № 1.

Тренинг направлен на развитие коммуникативных навыков, повышение самооценки и понимания важности дружбы среди подростков.

Школьники выполнили специальное упражнение: они написали анонимное объявление-запрос на поиск друга. Педагог отметила, что сначала задание вызвало оживленные дискуссии, и многие школьники затруднялись сформулировать желания и потребности в дружбе.

После послания тщательно перемешали, и ребята анонимно поставили звездочки под теми качествами, которые посчитали привлекательными. Результат превзошел ожидания. Многие не догадывались о том, что они обладают большей долей качеств, которые ценятся в дружбе.

В конце Анна Марина подвела итоги и подчеркнула, что дружба — обоюдный процесс, который требует усилий, заботы и внимания. Ребята узнали много нового о себе.

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