Психологический тренинг для родителей прошел в Воскресенске

Занятие «Я и мой ребенок» состоялось в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский». В нем участвовало более 100 человек, которые хотели наладить гармоничные отношения со своими детьми.

Участникам показали эффективные приемы саморегуляции, включая техники релаксации и мышечного расслабления. Эти методики помогают снять психофизическое напряжение и восстановить внутреннее равновесие. 85% родителей, прошедших тренинг, отметили, что их самочувствие и эмоциональный фон заметно улучшились.

Важной частью занятия стал обмен опытом между родителями. Многие признались, что поддержка специалистов и других участников, обсуждение важных вопросов помогли им рассмотреть проблемные ситуации под другим углом.

Такие тренинги помогают укрепить семейные связи и повысить качество жизни семей с детьми, имеющими особые потребности. Участие в подобных программах, по данным исследований, может снизить уровень стресса у родителей на 40%.