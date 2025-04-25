Тренинги по психологии и профориентации провели для школьников в Балашихе

Масштабный день психологического здоровья и профориентации прошел в балашихинской школе № 3 с углубленным изучением отдельных предметов. Мероприятие объединило учащихся 7–11-х классов.

Для ребят организовали профориентационные диагностики, тренинги на доверие, внимание, взаимопонимание и стрессоустойчивость. Особое внимание уделили кино- и арт-терапии, где школьники освоили творческие методы снятия стресса и самопознания. Кроме того, ребята попробовали себя в публичных выступлениях и актерском мастерстве.

Мероприятие прошло в рамках муниципального проекта «Профориентация и психологическое просвещение школьников». Реализация проекта стала возможной благодаря гранту от Министерства информации и молодежной политики Московской области, полученному балашихинским Центром развития «Акме». Цель проекта — помочь школьникам определиться с будущей профессиональной деятельностью, учитывая их личностные особенности, склонности, интересы и потребности рынка труда.